شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يتدخل لإلغاء محضر مخالفة شروط التعاقد بمصنع "بلاستيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شكوى من صاحب مصنع بلاستيك يتضرر فيها من قيام حاملى الضبطية القضائية بتحرير مخالفة شروط تعاقد ضده بسبب زيادة القدرة لدى المصنع عن القدرة المتعاقد عليها.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدراسة وبحث الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المصنع تبين عدم إخطار المشترك بزيادة الحمل لديه عن القدرة المتعاقد عليها حتى يتمكن المشترك من تقنين وضعه والتقدم بطلب زيادة القدرة وسداد مستحقات شركة توزيع الكهرباء، كما تبين أن القدرة الزائدة على نفس النشاط المتعاقد عليه، مما ترتب عليه قيام شركة توزيع الكهرباء بإلغاء مخالفة شروط التعاقد المحررة ضد المصنع، وتم التنبيه على المشترك بالرجوع إلى قطاع الصيانة والتشغيل بشركة توزيع الكهرباء التابع لها لتقنين وضعه طبقاً للقواعد وأنه فى حالة عدم قيامه بتقنين الوضع بخصوص القدرة الزائدة لديه سيتم فصل التيار الكهربائي وفسخ التعاقد.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم. أو على الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020. الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، فواتير الكهرباء.