شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص حسابا لتلقى فدية الصيام أو بدل الكفارات والإطعام للفقراء والمساكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مجال لأية تجمعات فى شهر رمضان هذا العام لموائد الإفطار أو غيرها.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه استجابة لبعض النداءات التى طالبت الأوقاف بمخرج ييسر على من يريدون إخراج فدية أو إخراج كفارة أو صدقة فطر أو غير ذلك بتوفير مكان آمن لتلقى ذلك، قررت وزارة الأوقاف فتح الباب لتلقى صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام لحساب الفقراء والمساكين على النحو التالى:-

1- على حساب البر بوزارة الأوقاف رقم (788999/ 450/ 9)، ويتم الدفع من خلال أى بنك على هذا الحساب .

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2- الدفع فى أى إدارة أوقاف على مستوى الجمهورية بموجب إيصال رسمي بالمبلغ وغرضه ( فدية - كفارة – صدقة فطر – إفطار صائم – زكاة مال) ، مع التأكيد على عدم دفع أية مبالغ بدون إيصال رسمى، وسيتم تلقى الإدارات ذلك ابتداء من يوم الأحد 3 رمضان 1441هــ الموافق 26/4/2020م.

3- يمكن الاتصال على أحد الخطين التاليين (01008806466- 01112817473) لتوجيه مندوب أقرب إدارة لتحصيل المبلغ من المنزل بموجب إيصال رسمي .

4- ستبدأ الوزارة في صرف هذه المبالغ فور تلقيها على مستحقيها الحقيقيين ، كما سنقوم بدعمها بمبالغ أخرى من مواردها الذاتية من باب البر.