شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: العالم سيربح الحرب ضد فيروس كورونا بدون لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، إن الـ5 أيام الأولى هي الأهم في مرحلة علاج كورونا وإنه بعد اليوم الخامس إما يشفى المريض أو يحول للعناية المركزة خاصة بالنسبة للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف عودة، خلال تصريحاته إلى قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن العالم سوف يربح الحرب ضد فيروس كورونا بدون لقاح، وذلك مع استمرار حالات التعافي من الفيروس خاصة من خلال العلاج في المنزل، لافتًا إلى زيادة أعداد المتعافين من كورونا في إيطاليا وتسجيلها أول أمس رقما قياسيًا في انخفاض الإصابات.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية إلى ارتفاع نسب الإصابات في أوربا وأمريكا مقارنة بالدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى اختلاف فيروس كورونا عن اختلافه عن الفيروسات الأخرى وذلك من خلال سهولة اختراقه للجهاز العصبي وسهولة انتشاره من خلال الملابس والمياه.

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وفى سياق أخر، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن الجيش الأبيض يخوض حربا شرسة منذ عدة أسابيع مع فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنه شارك فى تشريح بعض الجثث الخاصة بالمتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا فى روما، وتم التوصل إلى أن أكثر حالات الوفاة كان نتيجة وجود مشاكل في الرئة والشرايين والقلب والمخ والعين.

وأضاف "فؤاد"، أن أغلب من تم علاجهم فى البيت يتناولون علاجا يطلق عليه الإيبارينا ضد جلطات الدم ويساعدهم بشكل كبير على التعافى من المرض.

وأوضح أنه كان يوجد تقارير تقول إن أكبر نسب الوفاة بكورونا تكون نتيجة الالتهاب الرئوي، إلا أن التحاليل بإيطاليا أثبتت أن السبب الأكبر للوفاة هى الجلطة الدموية فى الرئة وليس الالتهاب.

وأشار إلى أن كل بروتوكول علاجي يختلف في نتائجه وآثاره عن الآخر، لذا يجب على الأطباء الحصول على سماح من وكالة الأدوية الحكومية للدولة، مؤكدا أن الأدوية التى يتم استخدامها لعلاج كورونا هى المستخدمة ضد الملاريا.

وأكد ، أن المتوفين بالفيروس 85% منهم مسنون ولديهم من ثلاثة إلى أربعة أمراض مزمنة، موضحا أن نتائج تشريح جثث ضحايا كورونا ستغير الكثير من الأشياء حيال فيروس كورونا، وفى نفس الوقت اللقاح الخاص به يكون شبيها بلقاح الإيدز، لأنه ثبت أنه لا يوجد أى حالات إصابة بكورونا بين أصحاب أمراض الإيدز بإيطاليا.