شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يكشف تفاصيل خطته الدعوية لشهر رمضان بلغتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تنفيذ خطة توعوية خلال شهر رمضان المبارك؛ تختلف عن العام الماضى فى شكل ومضمون المحتوى المقدم، حيث يتم تنفيذها إلكترونيًا من موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وبمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، وذلك لمواجهة الظروف الحالية التى تحول دون تواجد الوعاظ والواعظات بين الناس فى الأمسيات واللقاءات التى كانت تُنفذ خلال الشهر الكريم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن خطة التوعية بالمجمع خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالى تُعد نوعية وتنفذ من خلال مجموعة من المحاور يتم تقديم المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها المسلمين غير الناطقين بالعربية، وفيما يتعلق بالمحور الأولى: وهو الفتاوى وتقدم بأكثر من شكل يناسب اهتمامات الجمهور المتابع، حيث يتم تقديم مجموعة من الفتاوى بشكل يومي، تُعرض مكتوبة ومسموعة ومرئية من خلال فيديوهات لأعضاء لجان الفتوى، ويشارك في هذه الفتاوى لجنة الفتوى الرئيسة، كما سيتم تحديد توقيت لاستقبال الفتاوى المباشرة والرد عليها، إلى جانب خدمة الفتاوى الإلكترونية المقدمة من خلال موقع المجمع، كما أنه للمرة الأولى ستقدم فتاوى نسائية بأصوات الواعظات.

أضاف الأمين العام أن المحور الثاني: هو محور التوعية ويقوم على نشر مجموعة من الخواطر الدعوية التي توجه رسائل مباشرة ومختصرة ومرتبطة بحياة الناس، وتقدم هذه الرسائل مكتوبة باستخدام بعض وسائل الإبراز، ومسموعة ومرئية يشارك فيها الوعاظ والواعظات، وتركز هذه الرسائل على استعادة القيم الأخلاقية والمهجورة في المجتمع، ودعم جانب الإحساس بالمسؤولية المجتمعية في الحياة، وتخاطب تلك الرسائل فئات عمرية مختلفة من أفراد المجتمع كالأطفال والشباب وكبار السن والمرأة بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

Advertisements

أوضح عيّاد أن المحور الثالث: وهو المحور التثقيفي ويستهدف أمرين: أولهما استغلال وقت الأزمة في تحقيق منفعة شخصية من خلال القراءة وتنمية العقل، وثانيهما: استغلال وقت الصيام في أنشطة تعود على صاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة، حيث يقوم المجمع من خلال هذا المحور بعرض ملخصات لبعض الكتب التي سيتم ترشيح قراءتها وأكثرها من السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تقدم الكتب بشكل مسموع للتيسير على البعض، كذلك سيشتمل هذا المحور على مبادرة يطلقها المجمع تحت عنوان "ابني عقلك" للمشاركة المجتمعية في نشر ثقافة القراءة بين الناس ودعوة الشباب لاستغلال أوقاتهم في بناء شخصيتهم العلمية والثقافية.

أضاف عيّاد أن الفتاوى المتعلقة بشهر رمضان سيتم تقديمها بأشكال متنوعة تستهدف القضاء على الفتاوى الشاذة والمضللة خاصة في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا، وتشمل: نشر فتاوى شاملة للأحكام المتعلقة بالصيام وشهر رمضان، كما تشمل فتاوى مرئية مسجلة وبث مباشر للرد على الفتاوى.

أشار الأمين العام إلى أن المحور الرابع: هو محور المرأة ويعرض بعض المشاركات التوعوية لواعظات الأزهر والتي تتمثل في جوانب تربوية وفتاوى نسائية واستحضار بعض النماذج لسيدات من عهد الصحابة والتابعين والعصر الحديث ممن كان لهن دورًا مجتمعيًا مهمًا، فضلًا عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنفذها الواعظات يوميًاعبر مجموعات تواصل إلكترونية. ويقدم المجمع برامج توعوية يومية عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى.