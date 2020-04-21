شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار عجلة الإنتاح وتشديد الإجراءات الإحترازية لـ "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر توجيهاته لكافة العاملين بالقطاع، باستمرار عجلة الإنتاج، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد، الذى يتابعها معاليه بنفسه على مدار الساعة، من خلال تكثيف المرور والرقابة على كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يتم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى، للعاملين بتلك الأنشطه، والتأكد من إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوى، كما تم منع التعامل المباشر مع المواطنين قدر المستطاع، من خلال تفعيل الرقمنه والتفاعل الإلكترونى بين المواطنين والقطاع، عبر وسائل التواصل الإلكترونى (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكترونى، والواتساب) لسرعة تلبية الخدمات المقدمة من القطاع، واستمرار عجلة الإنتاج.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على توافر جميع المواد الغذائية البروتينية بكميات تغطى الاحتياجات، مطالباً جموع المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على منافذ البيع، وعدم تخزين السلع، حتى لا يستغل ذلك القلة من ضعاف النفوس استغلالا سيئاً، موضحا أننا نعمل على قدم وساق فى سيمفونية عمل وتنسيق متكامله، بين كافة القطاعات المسئولة عن توفير البروتين الحيوانى بشكل أمن وصحى، وأن هناك دعم كبير للقطاع من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جميع العاملين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة، أكد بقناعتهم التامة بأنهم جنود فى الجيش الأخضر، مسؤولين عن توفير الكميات اللازمة من الغذاء الأمن للمواطنين، مهما كانت الظروف.