شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى صيدلى توفى بـ"كورونا" داخل مستشفى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة الأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الصيدلى الدكتور محمد على خريج دفعة 2018، والذى كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، وتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متمنيه للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء.

كانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت أن اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مشيرة إلى أن ذلك لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل.

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وأوضحت النقابة أنه تقرر أيضا صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

يأتى ذلك بعدما بالتزامن مع إعلان النقابة العامة للأطباء، عن إنه نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و لما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا، دعم أسر حالات الوفاة بـ50 ألف جنيه لأعضائها من الأطباء البشريين.

كان قد تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، بمقترح للدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، لصرف دعم للأعضاء المصابين قيمته 20 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة يتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة العضو، وذلك نظرا لاعتماد أغلب الأعضاء فى دخلهم على عملهم الخاص، والذى يواجه أزمة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.