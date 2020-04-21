شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور مصنع ملابس بالأسمرات ويصرف منح للعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، ورشة لتصنيع الملابس الجاهزة بمدينة الأسمرات يعمل بها 225 عاملة من سكان الأسمرات، وتضم 4 خطوط إنتاج تغطى احتياجات السوق المحلى وتستعد للتصدير، الأسبوع القادم، بالإضافة إلى خط لتدريب وتأهيل العمالة الجديدة.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بجودة المنتج وقرر صرف منحة للعاملات داخل الورشة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على توفير فرص عمل لسكان الأسمرات خاصة المرأة المعيلة والأرمل والمطلقات من خلال إنشاء مصانع صغيرة لصناعة الملابس والسجاد اليدوى والسبح صديقة للبيئة مشيرًا إلى أن المحافظة نظمت عدد من المعارض الخاصة لتسويق منتجات المدينة.

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وأشار المحافظ إلى أن الانتاج مستمر داخل الورشة لتلبية احتياجات السوق المحلي مع الالتزام بجميع الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى أمس جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل ، كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة وايقاف كل أتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.