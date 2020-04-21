شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 840 عالق كويتى من مطار القاهرة اليوم على متن 4 رحلات جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 4 رحلات استثنائية، تنقل نحو 840‪ كويتى من العالقين بمصر، فى ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه، إنه الركاب الكويتين سوف يغادرون على متن 4 رحلات استثنائية، رحلتين تسيرهم الخطوط الكويتية وأخرتين تسيرهم شركة طيران الجزيرة الكويتية، لنقل نحو 840‪ راكبا كويتيا.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إنهاء سفر جميع الركاب الكويتين من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بعد التعامل مع الطائرات وتجهيزها وتعقيمها طبقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فى المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقا للخطة التى وضعتها وزارة الطيران تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.