شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة تهدم فلل مخالفة على أراضى زراعية فى أبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إزالة فلتين تحت الإنشاء بمساحه 1200 متر تم بناؤها بالمخالفة على الأراضى الزراعية بطريق مصر - أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، استمرارا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة يوميا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأكد محافظ الجيزة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتي سطح الأرض موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية علي العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين ومشددا على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون فى حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

ووجه راشد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كإجراء رادع للمخالفين.

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وأكدت محافظة الجيزة أن إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة وفرج عبد العاطى رئيس مركز أبو النمرس، قادوا عمليات الإزالة ميدانيا بناء على تكليفات محافظ الجيزة.

من جانبه أكد إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ أن أعمال الإزالات تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبه القانون مؤكدا على المرور بصفه دورية ومستمرة بناء على توجيهات اللواء المحافظ لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق مركز ابو النمرس ومتابعه دورية لأعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن.