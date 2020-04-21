"الزراعة": منح اعتماد معامل مشروع العفن البني في البطاطس شهادة الأيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس يفيد بمنح اعتماد معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس شهادة الأيزو طبقا للمواصفة الدولية ISO / IEC 17025 : 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد “إيجاك”.
وقالت "بلابل"، إن هذا الاعتماد هو الأول للمشروع منذ تاريخ إنشائه عام 1974. وذلك نتيجة للجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع ودعم وزير الزراعة وقيادات الوزارة.
وأضافت، أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال مكافحة مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس والمشروع يقوم بدور مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي.
يذكر أن البطاطس المصرية، تتمتع بجودة عالية وتغزو حاليًا معظم الأسواق العالمية.
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