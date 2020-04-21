فرج عامر يشيد بالإجراءات الوقائية المتبعة لانعقاد الجلسة العامة بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لانعقاد جلسة البرلمان، في ظل الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وحماية جلسة النواب المنعقدة حاليًا.

وأشار "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك التزام كبير من قبل النواب، في التعامل داخل الجلسة العامة، والالتزام بارتداء الكمامة وعدم التعامل بشكل مباشر والملامسات بين النواب وبعضهم البعض، والالتزام بطرق الوقاية والتعقيم والتطهير، وذلك حتى لا يكون هناك فرص لانتقال العدوى بين النواب وبعضهم البعض.

ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، اتخذ كافة الاحتياطات والتدابير لنجاح جلسة البرلمان اليوم، والمشهد داخل البرلمان يعكس مدى وعي وحرص كل فرد داخل المجلس على اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة من فيروس كورونا.