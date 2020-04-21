محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس من أجل تسير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، وكل جنيه بيتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفه، ولدينا مشكلة عجز فى الإيرادات وزيادة فى المصروفات.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 10 مليارات جنيه.. البرلمان يوافق على اعتماد اضافي لموازنة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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