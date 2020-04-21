النائب العام يأمر بالتحقيق مع حنين حسام في فيديوهاتها على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النياية العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض على الطالبة "حنين حسام" صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس، إحالة "حنين"، الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات بالجامعة.