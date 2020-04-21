سقوط ديلر الحشيش في قبضة مكتب المكافحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة.
تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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