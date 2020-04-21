"ديلر" وقت الحظر.. ضبط سائق تاكسي يروج الحشيش بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تاكسي قبل ترويجه شحنة حشيش خلال وقت حظر التجوال بروض الفرج.

البداية عندما تمكن المقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، والنقيب إسلام أنور، معاون المباحث، من ضبط "فهمي.م" سائق تاكسي ومقيم دائرة القسم والسابق ضبطه في القضية رقم ١١٥٣٧ لسنة ٢٠١٧ روض الفرج مخدرات حال استقلاله سيارة فيرنا خلال وقت الحظر بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على نصف كيلو حشيش ومبلغ مالي ١٢ ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسيارة لتسهيل عملية الانتقال من مكان لآخر لبيع المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.