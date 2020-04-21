ضبط 5 تجار مخدرات وراء غسل 30 مليون جنيه بالعقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين قاموا بغسل30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الجيزة وذلك لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.