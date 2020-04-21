النيابة تبدأ التحقيق مع حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
بدأت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض على الطالبة "حنين حسام" لاتهامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
وأعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس، إحالة "حنين"، الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات بالجامعة، لاتهامها بممارسة سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
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