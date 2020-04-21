ضبط سيدة نصبت على مواطن بزعم توفير حجوزات بالمدن السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، سيدة بالقليوبية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير حجوزات بإحدى المدن السياحية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين–مقيم بالقاهرة الجديدة بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله من قبل إحدى الشركات تمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بزعم توفير حجوزات له بإحدى المدن السياحية دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط (سيدة "بدون عمل"–مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حيث قامت بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والإعلان عن امتلاكها شركة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة "خلاف الحقيقة" وقيام الشركة المزعومة بتنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بالفنادق بالعديد من المدن السياحية، وايهام ضحاياها بأن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية لممارسة ذلك النشاط.

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وتمكنت المتهمة، تحت ذلك الزعم من الاستيلاء على مبلغ 16 ألف جنيه مصري من الشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعثر بحوزتها على "هاتف محمول" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الصفحة الاحتيالية، وكذا العديد من المراسلات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.