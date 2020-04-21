أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة خزينة صيدلية بالأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات، وضبط مُرتكب الوقعة. تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، باكتشاف العاملين بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة القسم، كسر لوحة إعلانات تؤدي إلى داخل الصيدلية وسرقة مبلغ (4 آلاف جنيه) من داخل خزينة صغيرة بالصيدلية. Advertisements تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم). عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه–مبرد حدادي–عتلة حديدية) وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة مستخدمصا الأدوات المضبوطة، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات السرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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