غير صالحة للاستخدام.. ضبط 13 "قرنية بشرية" بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولة تهريب 13قرنية بشرية غير صالحة للاستخدام إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي. أكدت المعلومات والتحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد صلاح مدير مباحث ميناء القاهرة الجوي اعتزام (صاحب مكتب استخلاص جمركي - مقيم بالقاهرة) بمحاولة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن مشمول بوليصة (تضم 4 طرود بداخلها 13 قرنية بشرية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى السيدات (مقيمة مدينة نصر القاهرة). وبمواجهة مستخلص الجمرك اعترف بوجود تلاعب في البيانات المدونة على القرنيات وبيانات الشهادات الطبية، كما أنكر دوره في ذلك التلاعب، وأن السيدة المشار إليها هى المسئولة عن التلاعب في تلك البيانات من خلال تواصلها مع بعض المستشفيات بالخارج بغرض استيرادها والترويج لها داخل البلاد. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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