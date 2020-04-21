ضبط المتهمين بسرقة سيارة تابعة لجهة حكومية في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على 4 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بمنطقة النزهة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من أحد الأشخاص مراجع حسابات بإحدى الجهات الحكومي باكتشافه سرقة السيارة ميني باص تابعة لجهة عمله حال توقفها بالمكان المخصص لها بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة سائق له معلومات جنائية مسجلة وبيانات السيارة المستخدمة في ارتكابها.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد أحمد صقر وحامد عادل وماجد محسن وأحمد حيدر ضباط مباحث القسم، من ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا "تم ضبطه" بأسلوب المغافلة عقب عثورهما على مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وبمواجهة المتهم الأخر بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقرا بقيامهما بالتصرف في السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية بوساطة شخص آخر له معلومات جنائية مسجلة نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأقرا بعلمهما بأن السيارة من متحصلات واقعة السرقة وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة " المبلغ بسرقتها"، واتهمهم بالسرقة.