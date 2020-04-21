شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توافق على تعديلات «الضريبة على الدخل» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعدل قانون الضريبة على الدخل، واستعرضت خلال اجتماعها، الثلاثاء، جدولا تفصيليًا يوضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل، حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.

وكشف الجدول عن تراجع كبير في الضرائب التي يتم احتسابها على الدخول، وأوضح رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أن الضريبة هنا لا يتم احتسابها على إجمالي الدخل، إنما تتم على صافي الدخل الضريبي بعد خصم التكاليف والأعباء.

ومن المُقرر أن تسري تلك التعديلات بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسري بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وأوضح الجدول ما سيتحمله المواطن شهريًا من ضرائب وُفقا لدخله الشهري قبل وبعد تعديل القانون كالتالي:

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 1500 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 3.75 جنيه ستصبح صفر

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 2000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 11.25 جنيه ستصبح 4.17 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 2500 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 18.75 جنيه ستصبح 16.76 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 3100 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 102.21 جنيه ستصبح 32.92 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 3500 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 135.21 جنيه ستصبح 72.92 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 4000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 176.46 جنيه ستصبح 122.92 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 5000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 466.35 جنيه ستصبح 256 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 6000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 651.35 جنيه ستصبح 427 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 7000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 836.35 جنيه ستصبح 627 جنيه

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من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 8000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 1021.35 جنيه ستصبح 827 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 9000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 1206.35 جنيه ستصبح 1027 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 10000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 1391.35 جنيه ستصبح 1227 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 15000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 2316.35 جنيه ستصبح 2275 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 20000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 3572.92 جنيه ستصبح 3400 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 30000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 5822.92 جنيه ستصبح 5650 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 40000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 8072.92 جنيه ستصبح 8052 جنيه