شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف طقس الأربعاء والخميس: ارتفاع وانخفاض مفاجئ (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بعد غدا الخميس، انخفاض بدرجات الحرارة حوالي 4 درجات، وذلك عقب طقس الأربعاء الحار، والذي تصل فيه درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء أن يسود الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على الوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على السواحل الشمالية الغربية مع أمطار على مناطق متفرقة، وشبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى من 17 إلى 30 درجة مئوية، والوجه البحري من 16 إلى 29، السواحل الشمالية الغربية 16 إلى 23، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 18 إلى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 23 إلى 32، شمال الصعيد من 20 إلى 32، جنوب الصعيد من 25 إلى 37 درجة مئوية .

بينما تشير توقعات الخبراء إلى أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى غداً الأربعاء، القاهرة «22– 34»، الإسكندرية «20– 24»، قنا «24- 37»، الأقصر «25 – 38»، أسوان «26 – 38».

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