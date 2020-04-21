شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: دراسة تنفيذ مشروع سوق حضاري أمام الصالة المغطاة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء، لدراسة تنفيذ إنشاء مشروع سوق حضاري أمام الصالة المغطاة بمنطقة الجيش، وذلك على مساحة 1660 م2، على أن يشمل بايكات لبيع المنتجات الأساسية ومعرض للأسر المنتجة ومباني خدمية من أجل تفريغ السوق السياحى والأسواق الفرعية له من الباعة الجائلين.

جاء ذلك أثناء جولة محافظ أسوان بالموقع المقترح للسوق، بالإضافة إلى قيامه بجولة مفاجئة لمكتب بريد البوستة القديمة، وداخل أسواق الشواربى والحارث والأسواق الجانبية بشارع المدارس وأيضاً تفقد عمارة «شمت» المواجهة لهذه الأسواق والتي تم اكتشاف إصابة أحد سكانها بفيروس كورونا.

ووجه «عطية»، مديرية الصحة إلى استكمال أعمال التعقيم والتطهير للعمارة السكنية، علاوة على الاستمرار في المسح الطبى وأخذ العينات من جميع المقيمين بها.

وشدد على مسؤولى مجلس المدينة وشرطة المرافق بضرورة إحكام السيطرة ورفع الإشغالات لتخفيف التكدس والزحام داخل الأسواق.

وطالب المحافظ، أثناء استماعه لشكاوى ومطالب المواطنين، بضرورة تنفيذهم للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات والجوانتى والبعد عن التجمعات والاختلاط والالتزام بمسافات متباعدة أثناء شراء احتياجاتهم من المحلات التجارية المختلفة.

وخلال مروره الميداني، رصد «عطية» وجود تجمع من المواطنين أمام البوسته القديمة، حيث كلف مسؤولى البريد بتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير مقاعد إنتظار للجمهور لتخفيف التجمعات أثناء صرف مستحقاتهم المالية.

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جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان