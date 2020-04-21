شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» توفر 400 اختبار سريع لـ«كورونا».. وأطباء يطالبون بغلق المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى بنها الجامعي توفير 400 اختبار سريع خاص بفيروس كورونا المستجد لإجراء اختبارات على حالات الاشتباه والمخالطين للأطباء والحالات التي سجلت إصابات بالفيروس مؤخرا، ومن المقرر استلام هذه الاختبارات، اليوم، من المعامل المركزية بوزارة الصحة لبدء إجراء الاختبارات للأطقم المخالطة للحالات الإيجابية على أن يتم عمل تحليل pcr للحالات الإيجابية التي تظهر من خلال الاختبار السريع.

فيما أصدر عددا من الأطباء المقيمين بالمستشفى بيانا طالبوا فيه بغلق المستشفى وتطهيرها، جاء فيه: «بعد الأحداث الأخيرة والتفشي الكارثي لوباء كوفيد 19 بين أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى، والذي شهد إصابة 7 أفراد من أعضاء الفريق الطبي من أصل 8 مسحات تم سحبها خلال 3 أيام وفي انتظار نتائج 12 عينة أخرى تم سحبها لأطباء ظهرت عليهم علامات الإصابة سواء من خلال الأعراض أو الفحوصات مما ينذر بكارثة، ومن هذا منطلق مسؤوليتنا كأطباء مقيمين حفاظا على المرضى وحرصا على المؤسسة التي ننتمي لها وحرصا على أنفسنا كفريق طبي مسؤول في هذا التوقيت الحرج نطالب بغلق كامل للمستشفى لمدة لا تقل عن أسبوع يتم خلالها تعقيم كامل لمبنى المستشفى واستقبال الطوارئ مع عمل مسحات باستخدامpcr لكل العاملين من أطباء وممرضين وفنيين وعمال وإداريين لتحديد الإصابة من عدمها ووضع خطة ممنهجة لإخلاء المباني سريعا مع إعادة فتح المستشفى واستقبال الحالات بعد التعقيم مع عمل مسحات بصفة دورية للفريق الطبي مرتين شهريا على الأقل».

وأضاف البيان: «كما نطالب بإغلاق العيادات الخارجية حفاظا على المترددين عليها في ظل الاصابات المتعددة للفريق الطبي ووضع ضوابط محددة تضمن توزيع يومي لكل وسائل الحماية للفريق الطبي بدلا من عشوائية التوزيع التي شهدتها الفترة الماضية واستخدام ماسك جراحي واحد لكل ١٢ ساعة تقريبا وإعداد سكن آدمي للأطباء بالمستشفى أو الكلية خلال فترة تفشي المرض يضمن تواجد الأطباء فترة متصلة حفاظا على ذويهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لحجز الاطباء المصابين بالفيروس في مستشفى موحد للطاقم الطبي المصاب والذي يزداد اعداده يوميا على مستوى الجمهورية والتشديد أو إنهاء التعاقد مع شركة الأمن الخاصة المتواجدة حاليا حيث يتواجد مع المريض عدد قد يصل إلى ١٠ مرافقين في استقبال الطوارئ خلال فترة الوباء».