شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يتبرع بأجهزة طبية لمعهد أورام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «معًا في الخير.. نعمل من أجل بلدنا وأهالينا بالنوبة وأسوان»، تبرع المطرب العالمي محمد منير بتوفير أجهزة طبية لمعهد أورام أسوان من بينها أجهزة تخدير، ومنظار حنجرة، وجهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم.

ووجه النائب ياسين عبدالصبور، نائب دائرة نصر النوبة، في بيان، الثلاثاء، الشكر لـ«ابن النوبة» لدعمه لمعهد أورام أسوان ببعض الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية»، لافتاً إلى أنه قام بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة بين الطرفين.

وأضاف عبدالصبور إن «تلك المبادرات ليست بجديدة على (منير)، فهو عاشقًا لأسوان وأهلها، ومداومًا على فعل الخير، ولم يتوانى عن مد يد العون والدعم للجهات الطبية والصحية، فضلًا عن دوره الرائد في المساعدات الخيرية والإنسانية».

من جانبه، وجه معهد أورام أسوان خطاب شكر للمطرب محمد منير على دعمه للمعهد بعدد من الأجهزة الطبية.