شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معهد أزهري وعزل «برج سكني» بعد وفاة مدرس بـ«كورونا» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت منطقة سوهاج الأزهرية، الثلاثاء، معهد قرية بنجا الإعدادي والثانوي للبنين كإجراء احترازي عقب وفاة مدرس مصاب بفيروس «كورونا» يعمل بالمعهد، تمهيدًا لتعقيم المعهد ورشه بالكلور والمطهرات.

وقالت مديرية الصحة بسوهاج في تصريحات صحفية، إنه جرى تنفيذ العزل للعمارة السكنية التي يقيم بها المتوفى بمدينة طهطا، وهى مكونة من 7 طوابق، كما تم إرسال فرق الرصد والمتابعة من الطب الوقائي إلى محل سكن المتوفى لتعقيمه، وعزل جميع المخالطين له، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمشتبه في إصابتهم.

كان المركز الإعلامي لمديرية الصحة بسوهاج قد ذكر في بيان، الثلاثاء، أنه تأكد إيجابية إصابة مريضين بفيروس «كورونا المستجد» من مركزين مختلفين بالمحافظة، الحالة الأولى لمواطن «47 سنة – مدرس بالأزهر» من مدينة طهطا، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى بالعناية المركزة لخطورة حالته إلا أنه توفى اليوم، والحالة الثانية لمواطن «60 سنة» من مركز جرجا، وتم احتجازه بمستشفى العزل بإسنا لمتابعة حالته، لافتا إلى تشكيل فرصد من الترصد الوقائى بالمديرية لمتابعة وفحص المخالطين للحالتين.