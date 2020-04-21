شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: غيرنا مستهدفات خطة التنمية للعام المالي المقبل بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021، أمام مجلس النواب.

وقالت «السعيد»، خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، إن خطة العام المالي المقبل تأتي في ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التي امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، لافتة إلى توقعات المؤسسات الدولية بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% عام 2020.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه في إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة بقيمة 100 مليار جنيه، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.

وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا، والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%.

ولفتت «السعيد» إلى أن خطة العام المالى 2020 /2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، والخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّرًا بالأزمة، كما أنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ويأتي هذا التقدير الـمُتحفّظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا إنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية.

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