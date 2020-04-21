شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الغلق 9 سنوات.. محافظ القليوبية يفتتح طريق الرياح التوفيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقة اللواء خالد جمعه سكرتير عام المساعد للمحافظة، والعميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، افتتاح طريق الرياح التوفيقي أمام مديرية الأمن بمدينة بنها، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل مدينة بنها، حيث أن الطريق سيعمل في اتجاهين، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.

يذكر أن هذا الطريق تم غلقه في أعقاب ثورة يناير 2011 لتأمين حرم مديرية أمن القليوبية.

وأشار «الهجان» إلى أن فتح الطريق سيسهل على قائدي المركبات ولسيارات السرفيس والنقل الداخلي الوصول إلى مناطق المنشية والكوبري ومحطة السكة الحديد للمرور الأمن، كما سيتم رفع الضغط المروري داخل شوارع مدينة بنها، مؤكدًا أنه تم رفع الصدادات والكتل الخرسانية وتم فتح الطريق فعليًا في الاتجاهين لتحقيق السيولة المرورية.

محافظ القليوبية يفتتح طريق الرياح التوفيقى

محافظ القليوبية يفتتح طريق الرياح التوفيقى

محافظ القليوبية يفتتح طريق الرياح التوفيقى