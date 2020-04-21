شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يحٌيل رئيس «البدرمان» للتحقيق لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إحالة رئيس قرية البدرمان بمركز ديرمواس للشؤون القانونية للتحقيق معه، بسبب إهماله وتقاعسه عن تنفيذ الخطة التي اتخذتها المحافظة لمنع التجمعات، في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وذلك كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

جاء قرار المحافظ عقب الزيارة المفاجئة التي أجراها اليوم لمتابعة أعمال صرف معاش تكافل بمكتب بريد البدرمان بمركز ديرمواس، والذى يبدأ اليوم ويستمر حتى غدا الأربعاء، حيث رصد المحافظ زحاما شديدا بمكتب البريد، ووجه على الفور بتوفير مقاعد ومظلات للمواطنين وتنظيم أعمال الصرف والتيسير على المواطنين، مع تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكاتب البريد.

وناشد المحافظ شباب القرية من المتطوعين بالمشاركة في أعمال تنظيم دخول وخروج المواطنين، كما شدد على رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.