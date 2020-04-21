شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع التشييد والبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع التشييد والبناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إن هناك تكليف من الرئيس بدفع العمل في هذا القطاع، الذي يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وترتبط به أكثر من 90 صناعة، وفى الوقت نفسه ضرورة تنفيذ كل شركات المقاولات للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، والعمل على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات، حتى يحصل العاملون بها على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية ستشهد زيارات متكررة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من عودة العمل بكامل طاقته، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح موجز عن نسب الإنجاز في مشروعات المدن الجديدة المختلفة، وكذا مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية بها، ومشروعات الطرق والمرافق التي يتم تنفيذها.