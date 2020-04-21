شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يطالب «الفرعيات» بحسابات الـ4 سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، نقباء النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة بالحسابات الختامية عن السنوات من 2016، وحتى 2019، مع بيان حساب الإيرادات والمصروفات من يناير 2020، وحتى نهاية مارس 2020.
كما طالب «عطية» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، النقابات الفرعية بـ«موافاة النقابة بالميزانية التقديرية عن العام المالي 2020 وذلك حتى يمكننا تقدير وصرف المخصصات المالية لكل نقابة فرعية».
في سياق آخر، تقدم «عطية» ببلاغين للمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ضد كل من ناصر ربيع، وسوزان عمر أبوبكر، عما وقع منهما من سب وقذف في حقه وإساءة إلى شرفه واعتباره، وقيد البلاغان برقمي 949، و948 لسنة 2020، عرائض نيابة استئناف القاهرة.
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