شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بكرداسة، والتى يبلغ تعدادها حوالي 100 ألف نسمة، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا، والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي قد سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لأهالي قرية المعتمدية لتعاونهم مع أجهزة المحافظة وتفهمهم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ أن الحرص على سلامة وأمان المواطنين هي أول الاهتمامات بالدولة من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، لافتا إلى أن وضع القرية تحت الحجر الصحي جاء بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى.

أشار «راشد» إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى على القرية تم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين، وتسهيل سبل المعيشة للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ والخدمات الطبية اللازمة لأهالى القرية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة للتعاون مع المحافظة وتخصيص العديد من المساعدات الغذائية لأسر قرية المعتمدية خلال الحجر المنزلي لتسهيل سبل المعيشة.

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