شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مصانع العاشر لمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، عددًا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة مدى التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهنس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، وأحمد عبدالهادي، وكيل مديرية القوى العاملة.

بدأت جولة المحافظ بزيارة أحد المصانع الكبرى، الذي يضم 1200 عامل، ويعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية المتنوعة والحلوى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل به، والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على ضرورة حماية العاملين في كل المواقع، واستمرار العمل، بما يضمن دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى الدخل، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتفقد المحافظ أقسام المصنع وخطوط الإنتاج، مشيدًا بالإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع، والتزام العاملين بارتداء الكمامات الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم.

استمع المحافظ لعرض موجز حول الإجراءات التي اتخذها المصنع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتمت الإشارة إلى أنه تم توفير كافة مستلزمات الوقاية من انتشار العدوى، والمتمثلة في الكمامات الواقية والقفازات وأجهزة الكاشف الحراري ومواد التعقيم والسترات الواقية، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم لجميع الأقسام وخطوط الإنتاج، ومكاتب الإدارة ودورات المياه وأتوبيسات نقل العمال بصفة دورية، وإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بالمصنع عند الدخول والخروج، والعمل وفق ورديات تسمح بتواجد آمن للعمالة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام العاملين بارتداء الكمامات، أثناء تواجدهم بالأتوبيسات المخصصة لنقلهم من وإلى المنشآت الصناعية والغذائية.

وكان محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم المصنع خضعوا لإجراءات الوقاية المتبعة، ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية.

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محافظ الشرقية يتفقد مصانع العاشر من رمضان

محافظ الشرقية يتفقد مصانع العاشر من رمضان