شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة فى محافظات دمياط والدقهلية والجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهود مكافحة الفساد بتنفيذ عدة ضربات متنوعة للمتاجرين بوظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة تنفيذ الطرق بمديرية طرق محافظة دمياط، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم تنفيذ بعض أعمال الرصف بنطاق المحافظة، وذلك مقابل قيام الاول بتسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية لمستحقات المقاول عن تلك الأعمال.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية رئيس مكتب المراجعة والمسائل بمديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، عقب تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل قيامه بإنهاء إجراءات فصل الحد المساحى لقطعة الأرض التى تبلغ قيمتها حوالى 20 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كل من الوكيل القانونى لأصحاب بعض قطع الأراضى والعقارات الكائنة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وصاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال الاستثمار العقارى لقيامهم بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام إدارة شبكات كهرباء الشيخ زايد التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى بادر وابلغ عن الواقعة، وذلك فى مقابل قيامه باعتماد مقاسات توصيل الكهرباء لثلاثة عقارات سكنية والإخلال بواجبات وظيفته.

وأسفرت تحريات الهيئة عن قيام أصحاب تلك العقارات بمخالفة الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، مما يترتب عليه عدم السماح بإدخال المرافق لها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة المختصة أمرت بحبسهم جميعًا.

أما فى إطار الجهود المبذولة من الهيئة وبالتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالمحافظات لمراقبة أماكن بيع وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، فقد تم ضبط بعض المتلاعبين فى هذا المجال وبحوزتهم 126720 قرص دواء مجهول المصدر، و1758 عبوة دواء ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، و19374 قفاز وكمامة طبية تم تصنيعها بورش خاصة ‏وجميعها غير مطابقة لمواصفات التصنيع، وعدد 548 عبوة كحول ومواد خام بأحد المخازن لإعادة تصنيع المطهرات، وذلك بمحافظات كل من الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، وقنا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة .

















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