شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لرجال الأعمال: الآن لحظة الاصطفاف.. والحساب والعتاب بعد الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القطاع الخاص قام بدوره فى أزمة فيروس كورونا وحافظ على العمال، مشددا على ضرورة التوزان بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد، جاء ذلك تعليقا على كلمة النائب عبد الحميد كمال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التي انتقد فيها أداء رجال الأعمال في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال "عبد العال"، "الرئيس قال من أول يوم أن صحة المواطن أولا، ولكن عجلة الاقتصاد لابد ان تسير لمصلحة المواطن ولذلك وازن بين الأمرين"، مشيرا إلى أن كل الدول التى لجأت إلى الغلق الكامل، بدأت حاليا التخفيف، مضيفا "يجب التوازن الدقيق بين سير الاقتصاد وصحة المواطنين والعمال".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "رجال الأعمال كان لهم دور وطني"، وتابع: "لا مجال حاليا لتوجيه النقد هذه اللحظة للاصطفاف الوطنى، وساعة الحساب والعتاب بعد الأزمة".

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