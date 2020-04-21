فيديو.. تجارة الموت.. رواج بيزنس النعوش فى أوروبا بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفشى فيروس كورونا القاتل في دول العالم وأمام الكارثة البشرية التى أودت بحياة الآلاف زادت وتيرة إنتاج النعوش فى أوروبا بشكل واضح، وزادت الطلبيات من المصانع لتوفير توابيت لائقة للضحايا. في فرنسا أعاد المصنع التابع لمجموعة "أو جى أف" الأولى فى فرنسا للخدمات الجنائزية تنظيم صفوفه لينتج 410 نعوش يوميا فى مقابل 370 فى الأوضاع الطبيعية. ووصل إجمالي إنتاجه شهريًا 8000 نعش وفى إيطاليا تصطف التوابيت داخل الكنائس فى مدينة بيرجامو . Advertisements ويتم الاحتفاظ بجثث ضحايا فيروس كورونا فى منازلهم داخل غرف مغلقة لعدة أيام، حيث تكافح خدمات الجنائز ومنظمو الجنازات لدفن هذا العدد الهائل من الضحايا. في الفيديو التالي نستعرض كيف انتعشت تجارة النعوش في الدول التي تشهد معدلات وفاة مرتفعة بسبب كورونا.

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