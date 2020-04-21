شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القبض على الطالبة حنين حسام بطلة فيديوهات التيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، القبض على الطالبة حنين حسام، طالبة التيك توك، فضلا عن تغطية كاملة لأزمة كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلي موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.





بدء الإنتاج من بئرين جديدين للغاز.. ظهر 17 و بلطيم جنوب غرب 7 بالمتوسط

نجح قطاع البترول في وضع البئرين الجديدين " ظهر 17" و" بلطيم جنوب غرب 7 " للغاز الطبيعى على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1300 برميل متكثفات يومياً .

وجاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم " بتروبل " القائمة بالعمليات حيث تم وضع البئر الجديدة " ظهر -17" بحقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من اعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل واكمالها واختبارها بنجاح وجارى حالياً الوصول بمعدلات انتاجها تدريجياً الى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً . مضيفاً أن حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في اطار خطة تنمية طموح للحقل حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل الى 5300 متر، لافتاً الى أنه بالانتهاء من حفر البئر الجديدة فإن عدد الابار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 ابار بالمنطقة الشمالية و 5 آبار بالمنطقة الجنوبية.





الزراعة: نستعد لشهر رمضان بأكثر من 400 منفذ لبيع السلع

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم تطبيق زراعة عن طريق المساطر التى قد تؤدى إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك استعدادا تاما لموسم حصاد القمح وتوفير وزارة التموين والزراعة الصوامع.





فيديو.. الصين ومصر إيد واحدة فى محاربة كورونا

قبل أيام وصلت دفعة من المساعدات الطبية إلى مصر، قادمة من الصين، في لفتة إنسانية رائعة ونوع من رد الجميل.

بعدما دفعت مصر بدفعة شبيهة قبل بضعة أشهر، لمساندة شقيقتها الصين في حربها ضد فيروس كورونا المستجد

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأعلنت الصين عن تقديم دفعة ثانية وثالثة من المستلزمات الطبية إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

في الفيديو التالي نستعرض مواصفات تلك الشحنات وشكل التعاون بين البلدين لمحاربة الفيروس المستجد.





طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان التاريخ إلكترونيا على التابلت من المنزل

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، حيث استطاع الطلاب الدخول على منصة الاختبار من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، حيث يستطيع الطلاب الدخول على منصة" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الاول الثانوي تعقد يومى 21 و22 إبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.





شاهد.. إجراءات رفع الحجر الصحى عن المعتمدية بالجيزة بعد مرور 14 يوما

رصد الخليج 365 إجراءات رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية التابعة لمركز ومدينة كرداسة، اليوم الثلاثاء وذلك بعد مرور 14 يوما علي فرض الحجر الصحى عليها في 7 أبريل من الشهر الجارى بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

ورفعت مديرية أمن الجيزة المتاريس الحديدية التى استخدمت فى فرض الحجر الصحى على القرية، كما أزالت الاستراحات المخصصة لقوات الأمن بمدخلى القرية.

وجاء ذلك بعد موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على قرار رفع الحجر الصحي عن القرية بناء على توصيات وزارة الصحة.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى الإصابات التى ظهرت فى القرية حتى الأن 11 حالة من بينهم حالتى وفاة، ولم تظهر حالات أخرى حتى اليوم.

تسجيل حضور النواب ببصمة الوجه لأول مرة قبل انعقاد الجلسة العامة

بدأت الأمانة العامة بمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزي، في تطبيق إثبات حضور النواب عن طريق بصمة الوجه بنجاح، وذلك خلال حضور الأعضاء للجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

ويأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى يحرص مجلس النواب، على تطبيقها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حفاظًا على الصحة والسلامة.

ويعد مجلس النواب، من أولي الجهات التي بدأت في تفعيل بصمة الوجه، بعد إلغاء بصمة اليد، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وهو الأمر الذى شهد إشادة واسعة من أعضاء المجلس.





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عمال المشروعات القومية بمدينة أسوان الجديدة يرفعون شعار "السلامة أولاً".. رئيس الجهاز: نتعامل مع 2000 عامل يومياً.. ولم نسجل إصابة كورونا واحدة.. ومسئول السلامة: توزيع الكمامات ومراعاة المسافات بين العاملين

"السلامة أولاً" شعار رفعته إدارة تنفيذ المشروعات القومية الجارية بمدينة أسوان الجديدة، أقصى جنوب مصر، لحماية أبنائها العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار المرض، مع مراعاة مواصلة العمل فى هذه المشروعات المهمة لتسليمها فى مواعيدها المقررة لها.

”الخليج 365” يأخذ قراءه فى جولة داخل المشروعات الجارية بمدينة أسوان الجديدة، وتشمل مشروعات الشريط النهرى الذى يضم الممشى السياحى، وإنشاء أول وأكبر مسرح رومانى فى مصر يقع على ضفاف النيل ويسع لـ3 آلاف متفرج، بجانب مشروعات الفيلات ومحطة المياه ومشروعات الإسكان الاجتماعى.





هوس السوشيال ميديا..الداخلية تضبط حنين فتاة التيك توك..وتؤكد: بثت فيديو للتحريض على الفجور..وخبراء قانونيون: تواجه تهم إنشاء موقع دون ترخيص والترويج للفسق.. ومصيرها السجن 5 سنوات

ألقت الداخلية القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى العرض على النيابة المختصة.

وبعد سقوط الفتاة الأشهر في عالم التيك توك والسوشيال ميديا، أصبحت تواجه العديد من التهم القانونية أبرزها التحريض على الفسق والفجور.





السكة الحديد تستعد لرمضان بجداول تشغيل تتناسب ومواعيد الإفطار.. تغييرات محدودة فى توقيتات قطارات الوجه البحرى فى حالة استمرار حظر التجوال.. ولا تغييرات متوقعة فى رحلات الصعيد.. والتعديلات ستعلن خلال ساعات

بدأت هيئة السكة الحديد استعداداتها لشهر رمضان الكريم من خلال التأكيد على إدارات الورش والصيانة على الجاهزية لاقتراب رمضان، وشرعت فى إعداد جداول التشغيل التى سيتم العمل بها مع بداية رمضان بما يناسب مواعيد الإفطار بالشهر الكريم وأجراءات الوقاية ضد كورونا.

عرض حنين حسام بطلة فيديوهات التيك توك على النيابة المختصة

تعرض الأجهزة المعنية الطالبة حنين حسام، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر الـ"تيك توك"، على النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات معها فيما هو منسوب اليها .





إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21282 والإصابات 204178

أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21282، وحالات الاصابة إلى 204178 حالة.

وفيما ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير فى الدول التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل ما يقرب من 2 مليون ونصف حالة اصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ 170 ألف حالة، وتواصل الدول جهودها للسيطرة عليه.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.





ذاكر في البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة الجغرافيا.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.





"الضحكة تهون أى جراح".. الطب الإنسانى يتفوق على العلاجى بمستشفى الحجر بقها.. الطاقم الطبى يوفرون فانوس رمضان لإسعاد الأطفال.. اللعب معهم أول الخطوات لإدخال البهجة والسرور.. والمتعافون يشكرون الجيش الأبيض

ملائكة الرحمة وخط الدفاع الأول.. هم الأطباء وطاقم التمريض بمستشفيات الحجر الصحي المنتشرة بنطاق المحافظات المختلفة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومد يد الرحمة لإنقاذ كل ما يستطيعون، فهم لا يعتمدون فقط على الطب العلاجي، بل يقدمون عليه الطب الإنساني للحالات التي هي بحاجة إلى جرعة أمل تزيد همتها لمواجهة هذا الفيروس المتوحش.

القصة الكاملة للطالبة حنين فتاة التيك توك من نشر الفيديو حتى القبض عليها

يستعرض " الخليج 365 " فى السطور التالية التفاصيل الكاملة للطالبة حنين حسام المقيدة بكلية الآثار جامعة القاهرة بداية من نشرها فيديو تدعو فيه الفتيات للظهور بالتيك توك وحتى قيام وزارة الداخلية بضبطها وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق لتحريضها على الفسق والفجور .

- البداية كانت بنشر الطالبة حنين فيديو على التيك توك تدعوفيه الفتيات للظهور مقابل الحصول على دولارات

صور.. تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى اثر انقلاب وحريق بسيارة نقل

وقع صباح اليوم حادث انقلاب بسيارة نقل محملة بالبطائع على الطريق الدائرى القادم من طريق الواحات المتجه إلى الجيزة مما أدى إلى ازدحام مرورى فى الاتجاهين.

وانتقلت إلى مكان الحادث سيارات الاسعاف لنقل المصابين والمطافى للسيطرة على الحريق الذى اندلع أثر انقلاب السيارة النقل.

حرس الحدود: اكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق بشمال سيناء وضبط 318 بندقية

تزامنًا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم اكتشاف وتدمير عدد (10) فتحات نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط (7) بندقية قناصة و(6) بندقية آلية و(2) رشاش و(300) بندقية خرطوش و(3) مسدس عيار 9 مللى فضلًا عن مايزيد عن (300) ألف طلقة مختلفة الأعيرة .





التعليم: 510 آلاف طالب يؤدون امتحان التاريخ على منصة الامتحان التجريبى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى حاليا قرابة 510 آلاف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، موضحة أن هذه العدد موجود على منصة الامتحان الإلكترونى.

وأضافت المصادر أن الامتحان حتى الواحدة ظهرا ومصمم حتى الرابعة عصرا لمن لم يستطيع الحصول على فرصته فى بداية الامتحان.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، حيث استطاع الطلاب الدخول على منصة الاختبار من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، حيث يستطيع الطلاب الدخول على منصة"





بدء فعاليات الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين مواجهة فيروس كورونا

بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020

وتشمل حزمة التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ويأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.