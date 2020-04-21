إنفو جراف.. خريطة قرى تحت العزل الصحى 14 يوما بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب ظهور حالات مصابة فيروس كورونا المستجد، تقرر الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية، عزل المنطقة التى ظهر فيها حالات مع التعقيم والتطهير المستمر للمنطقة، وتوفير كل سبل المعيشة للأسر والسكان فى المنطقة المعزولة، بسبب استمرار العزل لمدة 14 يومًا. الغربية قرية كفر جعفر ببسيون عدد المصابين 12 حالة فرض العزل المنزلى على 800 منزل بواقع 13 ألف نسمة قرية ميت بدر حلاوة بسمنود عدد المصابين 9 حالات قرية الهياتم عدد المصابين 10 حالات قرية صفط عدد المصابين 42 حالة الإسماعيلية عزبة أبو ربيع بمدينة أبو صوير عدد الإصابات: 2 العزل يشمل 50 منزلا بواقع 84 أسرة بـ 392 فردًا عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير عدد المصابين 6 العزل يشمل 40 أسرة فى منطقة المنتزه بالإسماعيلية عزل عمارة تضم 12 أسرة بـ 41 فردا، بعد ظهور حالة كورونا وعمارة أخرى لظهور حالتين فى منطقة أرض الجمعيات. محافظة المنوفية قرية شرانيس بقويسنا إصابة واحدة عزل 6 منازل قرية شطانوف بأشمون Advertisements إصابة واحدة عزل 7 منازل بالقرية قرية كفر بلمشط بمنوف عزل 9 منازل بالقرية. قرية زنارة بتلا عدد الإصابات 4 عزل 4 منازل قرية مليج بشبين الكوم الإصابات :3 عزل 3 منازل قرية غمرين الإصابات: 2 عزل منزلين قرية تتا الإصابات: 3 حالات عزل 3 منازل الدقهلية قرية كفر سرنجا بميت غمر الإصابات: 3 عزل 3 منازل بإجمالي 28 فردا مدينة المطرية وضع 43 أسرة بإجمالي 215 فردا بالعزل الصحي داخل المنازل مركز بني عبيد الإصابات :13 وعزل 67 أسرة بإجمالي 260 فردا قرية ميت عدلان، وديرب الخضر، وعزبة الزهيري. المنيا عزل 4 منازل فى قرية منشة نيازى التابعة لمركز مغاغة عزل 14 شخصا عزل شخصين تحولت نتائجهما من إيجابية إلى سلبية. دمياط الإصابات 2 عزل منزلين فى منطقة ميناء دمياط

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