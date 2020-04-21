شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: حريصون على عودة العالقين بالخارج..ولا نقبل بإهانة أى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،:" لن نترك أى مصرى عالق يرغب فى العودة للوطن".

واضاف خلال الجلسة العامة اليوم، "نحن حريصون على عودة كل المصريين العالقين، ولا نقبل إهانة أى مصرى خارج البلاد "، موضحا أن سياسة الدولة تقوم على أن كرامة المواطن أولا فى الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الدولة بادرت بعودة العالقين، وتحملت التكلفة، ووجه الرئيس، صندوق تحيا مصر بتحمل التكلفة، وتابع "عبد العال"، :" لابد ان نعلم ان العالق له شروط ولكى يعود لابد من أن تقوم الدولة التى يقيم بها بفتح الطيران وتقبل نزول الطائرة التى نرسلها لها".

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وأشار إلى أن الرئيس وجه أول أمس بعودة العالقين وخاصة الموجودين فى دول الخليج، والحكومة تعمل فى هذا الاطار لتنفيذ التوجيه.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى، والذى طالب بإعادة العالقين المصريين فى الخارج ، مشيرا إلى أن 7 آلاف مصرى لايجدون الأكل والشرب فى معسكر بالكويت، بحسب قوله.