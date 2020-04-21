شكرا لقرائتكم خبر عن الري: أطلقنا الحملة القومية لإنقاذ النيل ونفذنا 268 ألف عملية إزالة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى أطلقت الحملة القومية لإنقاذ النيل، مشيرا إلى أنه ليس على النيل فقط بل على كافة المجارى المائية التى تقدر بحوالى 55 ألف كيلو متر طولى ما بين سلع ومصارف مجرى النيل الرئيسي.

وأضاف "السباعى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ببرنامج " هذا الصباح" الاعلامية إسماء مصطفى، أنه حتى هذ الأسبوع تخطت وزارة الري حوالى 268 ألف عملية إزالة، موضحا أنه بنهر النيل فقط تم التخطى 52 ألف و700 إزالة فى ظل ان كل يوم يكون هناك إزالة جديدة.

وأفاد أنه كل يوم هناك إزلالات جديدة أقربها إزالة مبنيين ضخمين فى محافظة المنيا فى وجود المحافظ، لافتا إلى أنه هناك رغبة حقيقة لكل جهات الدولة بإزالة جميع التعديات على قصورها.

وناشد المواطنين بعدم التعدي على المجاري المائية بأي شكل من الأشكال، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون لهم خلال الفترة القادمة والحالية.

ولفت إلى أن المجاري المائية هي لصالح المواطن فى مصر من أجل القدرة على توصيل المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، مؤكدا أنه بتلك الفترة هناك حرص شديد من أجهزة وزارة الري والصرف على الانتهاء من الإزلالات من أجل توفير موسم الاحتياجات للاستخدامات الزراعية أو غيرها.

ومن جانب اخر،اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والدكتور رؤوف درويش مدير مكتب درويش للاستشارات الهندسية، وذلك لاستعراض الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

أوضح رئيس قطاع قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء أن القطاع انتهى من تنفيذ تركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (17) لرى زمام 3893 فدان بمنطقة بئر العبد باستثمارات بلغت 20 مليون جنيه نسبة التنفيذ: 100% ، وكذلك أعمال تركيب شبكة الري العامة لمأخذ رقم (9) في زمام 2011 فدان 42.00 بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح باستثمارات 13 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ100% .

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أشار رئيس القطاع إلى أنه تم استكمال انشاء و تأمين أسوار القطاع وتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لمنظومة التأمين ، وذلك بتكلفة 6 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 100% تنفيذ أعمال صناعية بهندسة سهل الطينة المطورة، واستكمال وصيانة منشآت الاعمال الصناعية بزمام هندسة سهل الطينة المطورة ، وتم تسليم العملية ، وذلك بتكلفة 4,5 مليون جنيه .

أوضح رئيس قطاع تنمية سيناء بوزارة الرى أن الاعمال الجارية بالقطاع حاليا تتضمن تنفيذ 5 مآخذ مياه، و أن مناسيب محطات الرفع ( رى ، صرف ) طبيعيه وأن اعمال التطهيرات تم تنفيذها بنسبة 90٪؜ .

الجدير بالذكر أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف الى استصلاح 400 الف فدان على مياه ترعة السلام و تحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانيـــة جـديدة بغــرض التخفيف عـن المنـاطق المكدسة بالسكان في الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.