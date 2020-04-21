شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: العالم سيتغير بعد كورونا وننتظر مزيدا من الإستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، إلي تحويل أزمة جائحة فيروس كورونا إلي فرصة لبناء الدولة، وطالبها بتشكيل خلية اقتصادية من الآن لدراسة ما بعد كورونا، مؤكدا أن العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن: "بعد انتهاء أزمة كورونا ستسعي بعض الدول إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في الدول النامية أو الناشئة، ومنها مصر، فلدينا بنية تحتية وأساسية في الطرق والموصلات والكباري، ولدينا بنية تشريعية مواتية للاستثمار، فعلي الحكومة أن أن تبذل كافة الجهود وتشكل خلية اقتصادية من الآن، لما بعد كورونا، فالعالم سياسيا واقتصاديا سيتغير، العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا، وانتهت فكرة العولمة، حاليا الدولة الوطنية، فالقائمون علي الاقتصاد العالمي وضعوا الكثير من السيناريوهات بخصوص وضع الاقتصاد العالمي، لذلك لابد من تشكيل خلية لبحث تأثير ذلك علي مصر".

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واستطرد رئيس مجلس النواب: "علينا التعامل مع المستجدات والمتابعة مع المؤسسات الدولية في ظل هذه الأزمة، لابد من تخفيض الديون الخارجية أو إيقاف الفوائد".