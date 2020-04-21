شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى تطورات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية فرنسا "جان-إيف لودريان"، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، فى إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا.

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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود الدولية للتصدى لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وسُبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولى.

فيما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى العديد من المجالات الأُخرى، بما يُحقق المصالح المُشتركة لشعبيّ البلدين الصديقين. كما أضاف حافظ أن الاتصال تضمّن تبادلاً للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.