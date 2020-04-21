شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز 2 مليون و500 ألف إصابة فى مختلف دول العالم، وفيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 171 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 658 ألف حالة شفاء من هذا الفيروس، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".





يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ومن ثم إلى دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.

Advertisements

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة، وسجلت الصين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات.

وأعلنت السلطات المعنية فى المغرب عن تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، وسجلت الأردن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات جديدة من داخل الدولة للمرة الثانية.