شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض تقرير لشبكة CNN عن مشروع " العاصمة الإدارية الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقرير لشبكة CNN العالمية يستعرض أحد المشروعات العملاقة بمصر، وهو" العاصمة الإدارية الجديدة" الذى يعد إنجازا ضخما للشعب المصري ولشعوب المنطقة بأسرها، وتضم العديد من المشروعات أبرزها "البرج الأيقوني" الذي يعد أطول برج في أفريقيا وأحد أبرز معالمها، وقد تم تصميمه على غرار "المسلة الفرعونية " المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

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وأوضح التقرير، أن "البرج الأيقوني" ينفذ ضمن أعمال المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ويحتوي على العديد من الوحدات التجارية والخدمية، ومكاتب إدارية، وفندق فاخر، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منه في 2022.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن "العاصمة الإدارية الجديدة" يتم بناؤها على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين مواطن، وتضم العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأبراجا سكنية وفيلات وفنادق فاخرة، وغيرها من المنشآت والمشروعات الأخرى، كما تضم المدينة مساحات خضراء شاسعة ضعف ما يوجد في "سنترال بارك" بنيويورك.