شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع موقف مشروعات قطاع البناء.. ويشدد على سرعة صرف مستحقات الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع التشييد والبناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع: هناك تكليف من الرئيس بدفع العمل فى هذا القطاع، الذى يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وترتبط به أكثر من 90 صناعة، وفى الوقت نفسه ضرورة تنفيذ كل شركات المقاولات للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، والعمل على منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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وأكد رئيس الوزراء على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات، حتى يحصل العاملون بها على مستحقاتهم، مشيراً إلى أن الفترة الحالية ستشهد زيارات متكررة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من عودة العمل بكامل طاقته، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح موجز عن نسب الإنجاز فى مشروعات المدن الجديدة المختلفة، وكذا مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية بها، ومشروعات الطرق والمرافق التى يتم تنفيذها.