شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 510 آلاف طالب يؤدون امتحان التاريخ على منصة الامتحان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى حاليا قرابة 510 آلاف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، موضحة أن هذه العدد موجود على منصة الامتحان الإلكترونى.

وأضافت المصادر أن الامتحان حتى الواحدة ظهرا ومصمم حتى الرابعة عصرا لمن لم يستطيع الحصول على فرصته فى بداية الامتحان.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، حيث استطاع الطلاب الدخول على منصة الاختبار من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، حيث يستطيع الطلاب الدخول على منصة" .https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

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كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الاول الثانوي تعقد يومى 21 و22 إبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، الاختبارات التجريبية، حيث نجحت الوزارة فى دخول قرابة 577 ألف طالب وطالبة على منصة الامتحان الالكترونى، من إجمالى 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى فى الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.