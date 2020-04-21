شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قوات حرس الحدود: اكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم اكتشاف وتدمير عدد (10) فتحات نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط (7) بندقية قناصة و(6) بندقية آلية و(2) رشاش و(300) بندقية خرطوش و(3) مسدس عيار 9 مللى فضلًا عن مايزيد عن (300) ألف طلقة مختلفة الأعيرة .

كما تم ضبط (4,5) طن لجوهر الحشيش المخدر و(3,5) مليون قرص من المواد المخدرة و(54) طنا لنبات البانجو، و(46) كيلو من مادة الأفيون المخدر.

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كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتى تمكنت من اكتشاف وتدمير( 100 ) مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة (93) فدانًا، و(866 ) مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة (668) فدانًا، و(2434) كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط (9) مصانع حشيش تحتوى على (7) مكابس لخام الحشيش .

كما تم ضبط أربعة عشر هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و(880) جهازًا تستخدمها العناصر الإجرامية فى تتبع خط سير المركبات، وضبط (56) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من (71) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و(77) كيلو جرام من المشغولات الفضية، و(228) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط ( 122) ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

وفى سياق متصل نجحت قوات حرس الحدود فى القبض على (300) فرد من المهربين والخارجين عن القانون كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (4710) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على (271) عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

يأتى ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود فى تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات أحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر .