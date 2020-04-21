شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: مخزون السلع يكفى 4 أشهر.. والوقاية العلاج الوحيد لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والسعى نحو تخــزين السل بكميات هائلة تفوق إمكانياتهم، حتى لا يتعرضون لجشع بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، لاسيما مع تزامن هذه الأيام مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بالبرلمان، ن وزارة التموين حرصت على توفير كافة السلع الغذائية، وأكدت للجميع أن لديها مخزون احتياطى واستراتيجى يكفى مصر لأكثر من 4 أشهر قادمة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن العلاج الحقيقى لفيروس كورونا هو الوقاية، قائلا "العلاج الوحيد هو الوقاية، وعلى الجميع أن يكون حذر فى التعامل ومراعاة المسافات الآمنة خاصة فى المواصلات العامة، مش لازم كله يروح فى وقت واحد".

وأضاف عبد العال أنه لولا القرارات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمثل وباءاً عالمياً، تعكس قيام الدولة المصرية على عدة مستويات بجهود واضحــة لا تخفى على أحد.

وأوضح أنه على مستوى القيادة السياسية كانت هناك متابعة يومية دقيقة لكل المستجدات، ووضعت القيادة السياسية صحة المواطن المصرى فوق كل اعتبار، مضيفا أن كلمة الرئيس السيسى فى بداية الأزمة كانت مُختصرة ومُركزة ومنهاج عمل حقيقى "إحنا عاوزين نعبر هذه المرحلة بأقل الأضرار".

وتابع عبد العال: "كما وجهت القيادة السياسية بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه فى إطار حزمة مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلاً على أن العمالة غير المنتظمة قد حظيت باهتمام ورعاية واضحة، وصرفت للمستحقين منهم إعانات تعبر عن مساندة الدولة لهم".

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