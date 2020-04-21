شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: القوات المسلحة سخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة المصرية لما تقوم به من جهد ملموس فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "القوات المسلحة كانت حاضة فى هذه الأزمة بقوة، وسخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب المصرى واستخدمت كل أدواتها ومُعداتها المتطورة"، وتابع: "وكان هذا أمر مُفرح ومُشرف، وهناك خطة مُحكمة لإدارة الأزمة".

كما أشاد رئيس البرلمان بتحرك وزارة الصحة والسكان وزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجمهورية الصين الشعبية لخبرتها فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى تجهيز مستشفيات الحميات لاستقبال الحالات، وتجهيز العديد من أماكن العزل بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وتدريب الأطباء وأطقم التمريض على التعامل وتوفير ما يلزم من أقنعة واقية ومستلزمات طبية.

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